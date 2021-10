Stacja Polana w Sulejowie zaprasza! Stacja Polana w Sulejowie to nowe miejsce wypoczynku i gastronomii w regionie łódzkim 1.10.2021 Marek Obszarny

Stacja Polana w Sulejowie. Nowe miejsce wypoczynku i gastronomii po dawnej Victorii na Polance już otwarte. Zobacz MENU i ceny, lipiec 2021 Dariusz Śmigielski Zobacz galerię (20 zdjęć)

Stacja Polana w Sulejowie zaprasza! Stacja Polana to wyjątkowe miejsce wypoczynku i gastronomi w Sulejowie. Można tu zjeść obiad, deser, a nawet napić się kawy z zapierającym dech w piersiach widokiem na rzekę Pilicę. Sprawdziliśmy jak wygląda nowe miejsce, co można znaleźć w menu oraz jakie są ceny. Stacja Polana w Sulejowie zaprasza. Widoki na pewno Was zachwycą i sprawią, że zechcenie tam wrócić.