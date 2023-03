Stadion Miejski imienia Władysława Króla w Łodzi w prestiżowym plebiscycie „Stadium of the Year 2022”. Ostatnia prosta głosowania

"Stadium of the Year” - stadion w Łodzi wśród nominowanych

"Stadium of the Year” to plebiscyt poświęcony nowym lub kompletnie przebudowanym stadionom. Od 2011 roku organizowany jest przez redakcję portalu stadiony.net (w wersji anglojęzycznej występujący jako StadiumDB.com). Za rok 2022 przyznano aż 36. nominacji. Redakcja portalu nominowała obiekty z sześciu kontynentów, a wśród nich aż: 18. stadionów z Azji, siedem z Europy, pięć z Afryki, trzy z Ameryki Północnej, dwa z Ameryki Południowej i jeden wybudowany

w Australii.

Nominowane obiekty musiały wykazać, że:

zostały oddane do użytku w roku poprzedzającym głosowanie;

są zupełnie nowe lub przeszły znaczącą przebudowę;

są przystosowane do organizacji meczów piłki nożnej;

mają pojemność minimum 10 000 widzów.

W tegorocznym konkursie o tytuł „Stadionu 2022 roku” walczą dwa polskie obiekty. Wśród nich jest łódzki Stadion Miejski imienia Władysława Króla w Łodzi. Jak podkreślają organizatorzy plebiscytu: - Dotychczas stadion z naszego kraju w plebiscycie „Stadium of the Year” zwyciężył tylko raz – w 2011 roku i był to Stadion w Gdańsku (Polsat Plus Arena Gdańsk).