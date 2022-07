Stadion Widzewa już z nową murawą. Trawa taka jak na PGE Narodowym. Zdjęcia

Firma Pagro z siedzibą w Krakowie była odpowiedzialna za wymianę murawy na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138. Wybrana, w drodze rozpisanego przez Miejską Arenę Kultury i Sportu przetargu, okazała się lepsza, od swojego jedynego konkurenta przedsiębiorstwa Dropservice, zarówno pod względem ceny jak i gwarancji. Umowa opiewała na kwotę 786 tys. zł.

Nad realizacją podpisanego kontraktu czuwał Andrzej Trojan, groundsman, który odpowiada za boiska na stadionach Miejskiej Areny Kultury i Sportu, ale też współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy okazji meczów reprezentacji Polski. To on odpowiada za jakość nowej murawy, która do Łodzi przebyła długą drogę… bo aż z Węgier. Trawa wybrana została ze specjalnej plantacji pod Budapesztem i spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla trawy sportowej stosowanej na stadionach. Na boiska z tej samej plantacji decyduje się chociażby większość klubów niemieckiej Bundesligi. Co więcej z tego samego miejsca sprowadzono trawę na ubiegłoroczne mecze reprezentacji Polski z Anglią i Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Murawa z Węgier okazała się też szczęśliwa dla Lecha Poznań, który zdobył na niej mistrzostwo Polski.