„Stadium of the Year 2022”. Można już głosować na Stadion ŁKS im. Władysława Króla. Zdjęcia

„Stadium of the Year” to organizowany od 2011 roku przez redakcję portalu stadiony.net (w wersji anglojęzycznej występujący jako StadiumDB.com) plebiscyt poświęcony nowym lub kompletnie przebudowanym stadionom. W tegorocznej edycji o tytuł obiektu roku walczy również łódzki stadion.

W 2022 roku na całym świecie oddano wiele niezwykle imponujących aren. Redakcja stadiony.net przeanalizowała je i przyznała aż 36. nominacjami. Wybrane stadiony musiały spełnić następujące kryteria: zostać oddane do użytku w roku poprzedzającym głosowanie, być zupełnie nowe lub przejść znaczącą przebudowę, być przystosowane do organizacji meczów piłki nożnej oraz mieć pojemność minimum 10 000 widzów. W tegorocznym plebiscycie walczą obiekty z aż sześciu kontynentów. Odpowiednio: 18 stadionów z Azji, siedem z Europy, pięć z Afryki, trzy z Ameryki Północnej, dwa z Ameryki Południowej i jeden wybudowany w Australii.