Stal - Widzew 0:3. Widzew potwierdził, że jest rewelacją ligi. Teraz przyjedzie do Łodzi Raków

Trener Janusz Niedźwiedź ma w kadrze pięciu kontuzjowanych graczy. Fabio Nunes zastąpił Mato Milos. Szkoleniowiec łodzian postawił od początku na Pawła Zielińskiego zamiast Karola Danielaka. Po raz kolejny okazało się, że trener Widzewa wie, jak ustawić zespół.

Pierwsza połowa nie mogła porwać obserwatorów. Najbliżej zdobycia gola łodzianie byli w 27 minucie. Po wrzutce Juliusza Letniowskiego, piłka minęła wszystkich graczy i trafiła w słupek bramki gospodarzy. W 40 minucie urazu barku nabawił się Marek Hanousek. Dotrwał do przerwy, ale po zmianie stron zastąpił go Patryk Lipski. W drugiej części spotkania licznie zgromadzeni w Mielcu kibice Widzewa (zajęli cały sektor dla gości) mieli powody do wielkiej radości.

W 53 minucie widzewiacy objęli prowadzenie. Jordi Sanchez (znów będą porównania do Włodzimierza Smolarka), dostał dokładne podanie od Pawła Zielińskiego, strzelił z ostrego kąta, między nogami bramkarza Stali. Stal liczyła na wyrównanie, ale to widzewiacy zadali jeszcze dwa ciosy. Najpierw w 82 minucie skuteczny ostatnio Dominik Kun dobrze się zastawił i strzelił do siatki.

Gwoździem do trumny mielczan była akcja w 87 minucie. Dominik Kun po golu zaliczył asystę, podał do Jakuba Sypka, a ten ustalił wynik meczu. Ci, którzy drwili z nas, kiedy sugerowaliśmy, że Widzew może liczyć się w walce o europejskie puchary, muszą przyznać, że powrót Widzewa do Europy wymaga czasu, ale nie jest utopią.

Trener łodzian powiedział: – Przetrwaliśmy tę pierwszą połowę, a w drugiej nasza gra zdecydowanie się poprawiła, chociaż ten mecz nie wyglądał idealnie, jak byśmy sobie życzyli. Jesteśmy zadowoleni z naszej skuteczności, ona była świetna, prawie każda akcja w drugiej połowie kończyła się bramką, ale mogliśmy też kilka goli stracić. ą