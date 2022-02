Stało się! Sieradzkie morsy porzuciły okolice mostu wiszącego nad Wartą

Z konieczności więc morsy znalazły sobie inne, tymczasowe miejsce. Jest to przystań Sieradzkiego Klubu Kajakowego. Tym razem kąpało się około 50 osób, w tym jedna nowa. Był także pasjonat kultury indiańskiej Janusz Pijanka.

W najbliższa niedzielę delegacja Sieradzkiego Klubu Morsa udaje się do Przykony, gdzie weźmie udział w imprezie charytatywnej. Część morsów pozostanie jednak w Sieradzu i będzie się kąpać.6 marca morsy wybierają się natomiast na 1. Zlot Morsów Województwa Łódzkiego do Rybakówki