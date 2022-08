Starcia kiboli Ruchu, Widzewa i ŁKS pod Stadionem Króla. Policja wylegitymowała 233 osoby. Kary dla kiboli

Mecz pomiędzy drużynami ŁKS Łódź i Ruch Chorzów odbył się 19 sierpnia 2022 roku na stadionie przy Al. Unii Lubelskiej 2. Nad bezpieczeństwem łodzian czuwali policjanci z obydwu łódzkich komend oraz jednostek ościennych województwa łódzkiego. W działania zaangażowanych zostało kilkuset funkcjonariuszy. W trakcie zabezpieczenia monitorowano drogi przemieszczania się kibiców, kontrolowano środki transportu zbiorowego oraz osoby indywidualnie przyjeżdżające na mecz prywatnymi pojazdami. Policjanci cały czas obserwowali grupy krewkich kibiców gromadzących się przy alei Bandurskiego (pod ,,ślimakiem”). W pewnym momencie przed godziną 20:00, gdy agresywni pseudokibice dążyli do zwarcia, dowódca działań podjął szybką i trafną decyzję o rozdzieleniu tych antagonistycznych grup.

Skierowane na miejsce pododdziały policyjne, schłodziły zapał pseudokibiców i nie dopuścili do eskalacji agresywnych zachowań. Podczas meczu doszło do incydentów związanych z odpaleniem flar na stadionie oraz rozwinięcia flag wielkoformatowych. W trakcie zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 233 osoby. Po zakończeniu meczu funkcjonariusze zadbali o bezpieczne rozejście się grup kibiców. Obecnie trwa analizowanie zabezpieczonego przez policjantów materiału w celu identyfikacji osób, które dopuściły się naruszenia przepisów prawa. Wobec nich zostaną wyciągnięte konsekwencje - kończy podkomisarz Adam Dembiński.