Startują zapisy do 10. Biegu Fabrykanta. Trasa na terenie Księżego Młyna

- Super, że Bieg Fabrykanta wraca na ulice Łodzi. To super impreza biegowa, startuje w niej od samego początku, wygrywałem w dwóch pierwszych edycjach – mówi Krzysztof Pietrzyk, dodając – już nie mogę się doczekać rywalizacji na trasie i dopingu kibiców zagrzewających do walki od samego startu do mety.

Od 4 lat, podczas Biegu Fabrykanta, odbywa się rywalizacja na dystansie jednej mili w ramach Biegu Grohmana, którego inicjatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wydarzenie to przyciąga na start zarówno najszybszych zawodników w Polsce, jak i biegaczy, którzy chcą spróbować sił na tym nietypowym dystansie. Dodatkowo całe wpisowe z tego wydarzenia zostaje przekazane na cel charytatywny. Zapisy na Bieg Grohmana, podobnie jak na Bieg Fabrykanta, wystartują już 1 lipca.

– Wakacje w Łódzkiej Strefie zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Lipiec to otwarte dla wszystkich kino samochodowe i pikniki dla całej rodziny, a w sierpniu po pandemii wracają do nas biegi: Fabrykanta, Grohmana i Małego Fabrykanta. Cieszymy się, że w tym roku znów nasz kompleks przy Tymienieckiego w Łodzi będzie gościł miłośników biegania, właściwie w każdej kategorii wiekowej. Biegi w Łódzkiej Strefie łączą pokolenia, a nagrody trafiają nie tylko dla zwycięzców, ale także do potrzebujących – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.