Startują zapisy do charytatywnego biegu Poland Business Run 2021. Zdjęcia

Rodzice nastolatka do momentu porodu nic nie wiedzieli, że będą musieli zmierzyć się z takim problemem. Zarówno dla nich, jak i dla lekarzy, było to ogromne zaskoczenie. – Badania USG nie wykazały, że Kuba nie będzie miał ręki. Było wiadomo, że urodzi się chłopiec i będzie zdrowy. Do tej pory nie mogę się przyzwyczaić i często stawiam mu herbatę z prawej strony – mówi Irena Majchrzycka, mamy Kuby.

Chłopiec nie ma ręki powyżej stawu łokciowego, a to dodatkowy problem przy dopasowywaniu protezy. Na dodatek Kuba wciąż się rozwija i rośnie. Ze starej, trzyletniej protezy już wyrósł. Jeszcze ją nosi, ale już jest za mała. – Proteza ma mu pomagać, a nie sprawiać dodatkową niedogodność. Dlatego właściwie co roku musimy znaleźć kilkanaście tysięcy złotych, by zapewnić Kubie lepsze życie. Musi mieć nową protezę, by normalnie funkcjonować i spełniać marzenia – dodaje Irena Majchrzycka.

Kuba jest ambitny i dąży do realizacji wyznaczonych celów. Nauczył się jeździć na rowerze, a także pływać. – Zrobił nawet kartę rowerową i pływacką. Jestem bardzo dumna, bo trochę nie wierzyłam, że poradzi sobie z rowerem. Próbował też swoich sił w amp-futbolu i znowu chce do tego wrócić. Zdolny jest, w szkole dobrze mu idzie i daje radę - zapewnia mama Kuby.

Pobiegniesz - pomożesz

13-latek z Pabianic jest jedną z kilkudziesięciu osób z niepełnosprawnością ruchową, którym w tym roku pomogą biegacze Poland Business Run. Im więcej ich wystartuje w biegu, tym większy będzie zakres pomocy dla beneficjentów. Tegoroczny bieg odbędzie się w formule wirtualnej, czyli bez wytyczonych tras w największych miastach Polski. Zastąpią je czterokilometrowe odcinki, które biegacze wybiorą sobie sami, a po przebiegnięciu wyślą wyniki do organizatora – fundacji Poland Business Run.

Pomysł biznesowego biegu charytatywnego zrodził się w Krakowie i tam też w 2012 roku sztafety pobiegły po raz pierwszy. Rok później impreza odbywała się już w trzech miastach, a jej trzecia edycja w pięciu, w tym pierwszy raz w Łodzi. W 2019 roku na starcie na al. Kościuszki stanęło prawie 3000 biegaczy, dzięki którym udało się uzbierać prawie 230 tys. zł.

Pandemia nieco zahamowała ten rozwój, ale nie wstrzymała chęci pomagania. Rok temu w skali całego kraju w formule wirtualnej biegu wystartowało 19 tys. uczestników, w tym około 1700 w regionie łódzkim. Pomogli 71 beneficjentom. To imponujący wynik – Poland Business Run 2020 był największym online’owym wydarzeniem sportowym zeszłego roku w Polsce.

W całej swojej historii bieg Poland Business Run wsparł 599 osób z niepełnosprawnościami. – Zaczęło się od jednej beneficjentki, ale z roku na rok liczba osób, którym mogliśmy pomóc, rosła. Po cichu marzy nam się na dziesiąte urodziny stu beneficjentów w tej edycji – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Wierzymy, że firmy wystawiające drużyn i biegacze jak zwykle nie zawiodą i pomożemy jak największej liczbie beneficjentów. Warto przy tej okazji wspomnieć też, że wciąż mogą się do nas zgłaszać osoby szukające dofinansowania na sprzęt, rehabilitację lub inną pomoc. Będziemy wdzięczni za przekazywanie tej informacji dalej.

Jak się zapisać?

Rejestracja na 10. bieg Poland Business Run trwa od 11 do 31 maja. By wziąć udział w sztafecie, trzeba zarejestrować się lub zalogować na konto na stronie www.polandbusinessrun.pl, wpisać dane do faktury oraz zgłosić drużynę, podając dane przynajmniej jednego biegacza (imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia). Informacje o pozostałych uczestnikach należy uzupełnić w ciągu 14 dni.

– Jesteśmy pewni, że kolejny bieg przyniesie nam wszystkim wiele satysfakcji i pomoże w integracji, która w czasie pandemii stała się dużo trudniejsza. Czekamy na Państwa zapisy! – Motywuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Sponsorami strategicznymi wydarzenia są UBS, Standard Chartered i Enea.