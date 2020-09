Startuje budżet obywatelski województwa łódzkiego

- Złożonych zostało 301 wniosków, z tego 232 będą poddane głosowaniu: 34 projekty wojewódzkie oraz 190 powiatowych – informuje Dawid Mazurkiewicz , dyrektor departamentu promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. - To projekty dotyczące między innymi sportu i turystki, zdrowia, ekologii, ochrony środowiska; upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, poprawiające bezpieczeństwo publiczne, dotyczące także inwestycji na drogach.

Głosowanie potrwa od poniedziałku 7 września do 18 września. Głosować mogą mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Na stronie internetowej bo.lodzkie.pl znajduje się wykaz punktów w 24 powiatach, w których będzie można oddać głosy. Na tej stronie znajduje się także wykaz wszystkich projektów, na które można oddać głos.

Budżet obywatelski województwa łódzkiego. Jak głosować?

Jak informuje UMWŁ, podczas tegorocznego głosowania karta do głosowania będzie możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze, który zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem głosowania. Każda karta będzie oznaczona indywidualnym numerem w lewym górnym rogu. Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny w wyznaczonym miejscu w swoim powiecie. Wykaz zdań i punktów znajduje się na stronie bo.lodzkie.pl.