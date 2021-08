Startup z Łodzi proponuje firmom odzieżowym wirtualną przymierzalnię dla ich klientów

Przed weekendem Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) pochwaliła się osiągnięciem działającego w niej startupu o nazwie WEARFITS (startupy to firmy w początkowej fazie rozwoju, najczęściej łączące działalność w branży IT z tzw. przemysłami kreatywnymi). WEARFITS opracował „wirtualną przymierzalnię”, stworzoną dzięki zastosowaniu tzw. rzeczywistości rozszerzonej, a konkretnie – technologii 3D (wizualizacji trójwymiarowej) oraz cyfrowego dobierania optymalnego rozmiaru do indywidualnej budowy ciała.

Jak działa „wirtualna przymierzalnia?

Jak taka „wirtualna przymierzalnia” działa w praktyce? Można to sprawdzić, bo na witrynie internetowej WEARFITS dostępne jest jej tzw. demo (czyli wersja demonstracyjna). Najpierw na ekranie laptopa pojawia się manekin, któremu można wybrać płeć oraz wymiary – za pomocą suwaków określających wzrost, obwód w talii, w biodrach i w klatce piersiowej. Potem widzimy, jak na manekinie leży dostępna w demie koszulka: w poszczególnych rozmiarach. Taki model można na ekranie obrać i przyglądać mu się z wielu stron.