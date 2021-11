Stłuczka, kolizja, szkoda parkingowa. Pobierz wór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej 27.11.2021

Co robić w razie kolizji drogowej?

Kolizja, a wypadek. Jakie są różnice?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Kiedy warto je spisać?

Jeśli obie strony są zgodne do tego z czyjej winy doszło do stłuczki, nie ma potrzeby wzywania policji. Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe tylko i wyłącznie w zdarzeniu, w którym nikt nie odniósł obrażeń! Taka decyzja pozwala na zaoszczędzenie czasu obu stron, uniknięcia mandatu czy też naliczenia punktów karnych. W takiej sytuacji należy spisać oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do winy. Oświadczenie musi zostać podpisane przez obie strony.