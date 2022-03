Sto lat w Łodzi dla trenera rywali ŁKS. Dramatyczny, ale zwycięski mecz Widzewa

Nie spodziewaliśmy się, że po meczu koszykarzy ŁKSCoolPack najgłośniejsi będą rywale z Sokoła Ostrów Mazowiecka. Wtańcu radości odśpiewali swemu trenerowi Antonio Daykoli tradycyjne Sto lat, bo miał w dniu meczu urodziny, a jego podopieczni sprawili mu najpiękniejszy prezent, wygrywając z zespołem Piotra Zycha. Dziwna niemoc ogarnęła koszykarzy ŁKSCoolPack w tym meczu, a dorobek Norberta Kulona (6 punktów) czy Mateusza Jarmakowicza (0) woła o pomstę do nieba.

Czwarta porażka koszykarzy ŁKSCoolPack stała się faktem. Tragedii nie ma, bo też niewielką różnicę stanowi to, czy łodzianie zajmą trzecie czy drugie miejsce przed play-off. Zagrają albo z Hutnikiem Warszawa, albo z Legią.

Na pochwały zasłużyły w tej kolejce koszykarki Grot F&F Automatyka Pabianice, które pokonały AZS Uniwersytet Warszawski 78:56. Trener Piotr Rozwadowski ma dwie snajperki: Magdalenę Grzelak i NatalięDanych i te dziewczęta poprowadziły drużynę do zwycięstwa. Blisko były też koszykarki Basket Aleksandrów. Przegrały różnicą dwóch punktów z Politechniką Gdańską.

Księżak nie dał rady w meczu z liderem tabeli pierwszej ligi.

Widzewianki nie grały w lidze. Walczyły w turnieju sterfowym o awans do półfinału mistrzostw Polski U17 i po wygranej nad Basketem Aleksandrów 53:52 awans wywalczyły.

Pierwsza liga mężczyzn

Górnik Wałbrzych – Księżak Łowicz 85:78 (21:21, 19:15, 27:19, 18:23)

Księżak Łowicz:Michał Jankowski 16, Piotr Robak 13, Maksymilian Motel 11, Tomasz Krzywdziński 11, Jakub Stanios 9, Mateusz Fatz 7, Daniel Dawdo 5, Michał Świderski 4, Arkadiusz Kobus 2. Trener: Rafał Knap.

Druga liga mężczyzn:

ŁKSCoolPack Łódź – Sokół Ostrów Maz. 69:76 (27:17, 11:18, 19:14, 12:27)

ŁKSCoolPack Łódź: Bartosz Wróbel 25, Arkadiusz Świt 10, Bartłomiej Bartoszewicz 9, Kacper Dominiak 8, Norbert Kulon 6, Piotr Keller 6, Jacek Gwardecki 5, Mateusz Jarmakowicz 0, Jakub Zapart 0. Trener: Piotr Zych.

Pierwsza liga kobiet:

UKS Basket SMS Aleksandrów – AZS Politechnika Gdańsk 61:63 (17:25, 17:18, 13:10, 14:10)

Basket Aleksandrów: Alicja Jarząb 18, Emilia Bołbot 14, Natalia Rudzińska 10, Kinga Stasinowska 9, Natalia Rosińska 5, Aleksandra Rok 4, Joanna Byczkowska 1, Natalia Donica 0, Karolina Dżochowska 0, Nadia Makowska 0, Paulina Hnida 0. Trener: Adam Rajkowski.

Grot F&F Automatyka Pabianice – AZS Uniwersytet Warszawski 78:56 (23:15, 19:15, 15:10, 21:16)

Grot F&F Automatyka Pabianice: Magdalena Grzelak 31, Natalia Danych 25, Natalia Łopińska 11, Pola Kaźmierczak 4, Martyna Boniecka 3, Aleksandra Janiak 2, Martyna Goszczyńska 2, Mariola Dzikowska 0, Aleksandra Kowalska 0. Trener: Piotr Rozwadowski. ą