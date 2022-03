Stomil - Widzew 0:2. Cenne gole nowego piłkarza. Co powiedział trener Widzewa

Widzewiacy wygrali w Olsztynie ze Stomilem 2:0, a oba gole zdobył pozyskany przed rundą wiosenną Bartłomiej Pawłowski.

Pierwszego gola strzelił w 8 minucie. Po dośrodkowaniu z rogu piłkę przedłużył Marek Hanosuek, a pozostawiony bez opieki Bartłomiej Pawłowski wpakował piłkę do siatki.

Na 2:0 ten sam zawodnik podwyższył zaraz po przerwie. Bartłomiej Pawłowski wykorzystał zamieszanie w polu karnym i zapewnił Widzewowi zwycięstwo.

Na największe słowa uznania zasłużył strzelec dwóch goli i bramkarz łodzian Jakub Wrąbel.

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa) powiedział po meczu:

Jesteśmy zadowoleni, bo po ostatnim meczu chcieliśmy odpowiedzieć zwycięstwem w kolejnym spotkaniu i w nadchodzących meczach. Dzisiaj to zrobiliśmy, lecz myślę, że było to trudne spotkanie patrząc na jego całokształt. W pierwszej połowie mogliśmy udokumentować przewagę jeszcze dwoma, trzema bramkami. Nie straciliśmy dzisiaj gola i jest to pozytyw z tego meczu, lecz nie oznacza to, że nie uniknęliśmy błędów. Natomiast drużyna dzisiaj stanęła na wysokości zadania - gratuluję moim piłkarzom, bo był to trudny mecz, a oni dali radę w tych ciężkich warunkach, jakie stworzył nam Stomil wygrać, strzelić dwie bramki i nie stracić żadnej.

W pierwszej połowie u Martina pojawiło się trochę nerwowości. Będziemy analizować, z czego to wynikało. Myślę, że może mieć to związek z poprzednim spotkaniem, gdzie 5 straconych bramek mogło siedzieć z tyłu głowy. Natomiast był to pierwszy mecz Martina, który zagrał z nami. Było to widoczne w końcówce, gdzie miał trochę gorszy moment, lecz myślę, że z każdym dniem będzie zdecydowanie lepiej.

Nie powiedziałbym, że mamy mało obrońców. Patryk Stępiński wróci po przerwie kartkowej, wariant z Pawłem Zielińskim na pozycji stopera był trenowany zimą po to, aby nas wzbogacić o zawodnika na tej pozycji. Od poniedziałku w treningi piłkarskie ma wejść Tomasz Dejewski. Myślę, że po dwóch-trzech tygodniach również będziemy mogli z niego skorzystać.

Fabio Nunes poczuł ból w mięśniu i czekamy na jutrzejszą diagnozę. Być może więcej dowiemy się w poniedziałek, jak przejdzie badanie USG.