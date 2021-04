Strącić Koronę z kieleckiej głowy - to naprawdę się da! Dariusz Piekarczyk

Strącić Koronę z kieleckiej głowy - to naprawdę się da! Fot. Grzegorz Gałasiński

To będzie najważniejszy mecz ŁKS Łódź w rundzie wiosennej I ligi. Jeśli bowiem drużyna trenera Ireneusza Mamrota nie zainkasuje w Kielcach trzech punktów, może być to koniec marzeń o bezpośrednim awansie do elity.