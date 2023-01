Straciła mandat radnej, wygrała wybory uzupełniające

Mieszkańcy Siemkowic w powiecie pajęczańskim zdecydowali, że w radzie gminy ponownie będzie ich reprezentować Beata Grzesik. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w 15 stycznia, oddano na nią 80 głosów. Zapewniło jej to minimalne zwycięstwo nad Elizą Korbaczyńska-Knop, z zawodu pielęgniarkę, a prywatnie córkę byłego wieloletniego wójta Siemkowic. Poparło ją 77 wyborców.

Wybory do siemkowickiej rady wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zarządził po tym, jak wygasił mandat Beaty Grzesik. Miało to związek z naruszeniem przepisu zabraniającego radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której zostały wybrany. Firma Grzesik świadczyła usługi asenizacyjne dla instytucji podległych wójtowi Siemkowic. Wartość zleceń w latach 2020-21 wyniosła trochę ponad 10 tys. zł.

Wojewoda najpierw wezwał do wygaszenia mandatu radnych gminy, ale tylko jeden z nich poparł uchwałę w tej sprawie. To skutkowało wydaniem zarządzenia zastępczego, które Beata Grzesik mogła zaskarżyć do sądu, jednak nie skorzystała z tej możliwości.