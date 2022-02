Strajk rolników: Trasa przejazdu i blokad rolników w Łodzi 9 lutego. Protest to tylko rozgrzewka?

Lider Agrounii mówi jak będzie przebiegać protest rolników w Łodzi

- Ciągniki we Wróblewie staną na ulicy, mamy to już uzgodnione z policją - mówi Piotr Łuczak, lider AgroUnii w powiecie sieradzkim. Piotr Łuczak. - Około 9 wyruszymy w kierunku Sieradza. Raczej nie będziemy jeździć po kilka razy wokół ronda. Skierujemy się na Zduńską Wole, dalej na Łask, Pabianice, Ksawerów i do Łodzi.

Tam będziemy jechać ulicami Pabianicką, aleją Włókniarzy, aż do Mickiewicza w okolice Galerii Łódzkiej. Tam powinniśmy być około południa, nie tylko my zresztą, bo dojadą także ciągniki z kierunku Piotrkowa, Kutna i Łęczycy. Na miejscu powinniśmy być około południa. Następnie manifestacyjnie przejdziemy ulicą Piotrkowską przed Urząd Wojewódzki. Chcemy spotkać się z wojewodą Tobiaszem Bocheńskim, aby porozmawiać z nim i przekazać petycję na temat ogólnej sytuacji w kraju. Moim zdaniem protest powinien zakończyć się około 17.