Strażacy z województwa łódzkiego mistrzami Polski. Srebro dla Częstochowy

Turniej rozegrano na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu we Władysławowie-Cetniewie, a rywalizowało 17 drużyn. Było 15 reprezentacji wojewódzkich i dwie szkół pożarniczych. Grały ekipy w sześcioosobowych składach. Na miejscu drugim uplasowała się PSPCzęstochowa, której barw bronił między innymi Piotr Warchoł, zawodnik czwartoligowej Jutrzenki Drzewce. Został on wybrany MVP turnieju. Trzecie miejsce zajęli strażacy z województwa pomorskiego, a czwarte z opolskiego. Dodajmy, że królem strzelców został Michał Kojder (Opole). Najlepszym bramkarzem wybrano Patryka Wersa (Częstochowa). - Reprezentacja piłkarska strażaków województwa łódzkiego radzi sobie dobrze nie tylko na trawie, ale i w hali - mówi Krzysztof Supera, trener mistrzów Polski. - Przypomnę tylko, ze wywalczyliśmy pięć złotych medali halowych mistrzostw naszego kraju. Jeśli chodzi o zawody w Cetniewie, graliśmy naprawdę dobrze.

Kadra mistrzów Polski: Michał Chachuła, Tomasz Czajkowski (klub w którym obaj grają, to Orzeł Parzęczew), Łukasz Góralczyk, Michał Marciniak (obaj Widzew Łódź), Michał Szymczak (Legia Warszawa), Michał Łabędzki (LKS Różyca), Adrian Filipiak, Damian Głowacki (obaj Warta Sieradz), Bartłomiej Madej (Orkan Buczek), Damian Kopa, Wojciech Koperniak, Adam Niewiadomski (wszyscy Jutrzenka Drzewce). Trenerem reprezentacji były Krzysztof Supera, który jest szkoleniowcem oraz działaczem czwartoligowego klubu z Drzewiec.