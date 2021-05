Strzały w Kałku w gminie Sulejów: Napastnik zaatakował policjanta nożem

Jak podaje Joanna Kącka, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zgłoszenie dotyczyło członka rodziny, który zamknął się w pokoju, przestał przyjmować posiłki i leki, a miał już za sobą próby samobójcze. Na miejsce skierowano także karetkę pogotowia.

- Niestety, 32-latek był pobudzony, agresywny i w żaden sposób nie chciał się podporządkować służbom mimo tego, że medycy zdecydowali o konieczności hospitalizacji. Dodatkowo groził użyciem trzymanego w ręku noża. Mimo kolejnych prób uspokojenia go nie przyniosło to skutku. W pewnym momencie rzucił się z niebezpiecznym narzędziem na jednego z policjantów, który użył wobec niego paralizatora. To nie zatrzymało napastnika. Mundurowy dzięki swojej czujności oraz zabezpieczeniu nie został zraniony choć doszło do przecięcie kamizelki taktycznej. W tak ostatecznej sytuacji drugi z mundurowych oddał strzały z broni służbowej raniąc agresywnego 32-latka - opisuje mł.insp. Joanna Kącka.