Strzelał do kobiet w Parku Słowackiego. Ostrzeżenie przed groźnym mężczyzną

To była czwartkowa noc, około godziny 00:10, gdy do przechadzających się Parkiem Juliusza Słowackiego w Łodzi, przyjaciółek zaczął mówić nieznany, ubrany na czarno mężczyzna.

Napaść z bronią

- Podjechał do nas mężczyzna na rowerze prosząc o zapalniczkę, następnie zaczął z nami rozmawiać "co jeśli jestem nieodpowiednim mężczyzną na nieodpowiednim miejscu dla Was, mógłbym Was okraść lub Wam zrobić krzywdę, po chwili wyciągnął rzecz przypominającą pistolet (nie była to jednak broń palna, raczej gazowa). Oddał strzał między nasze nogi (moje i koleżanki), po czym powiedział, że mamy oddać mu portfele i telefony - relacjonuje przerażona kobieta.