Studenci i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi szyją siatki maskujące

Pomysł szycia siatek maskujących wyszedł od zaprzyjaźnionej z łódzką uczelnią Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Odzew był natychmiastowy, ASP wsparły współpracujące z uczelnią szwalnie i krojownie oraz inne firmy, które dostarczyły materiał.

- Pierwsze sześć uszytych siatek już dotarło do Lwowa - zapewnia Marta Gębalska, rzecznik ASP w Łodzi. - Przygotowujemy kolejne, mają być one wykorzystywane przez mieszkańców Lwowa do zakrywania rozmaitych obiektów.