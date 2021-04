Studenci Politechniki Łódzkiej będą mieli staże i praktyki w firmie Whirlpool

"Dla nas to niezwykle ważne, że właśnie w Łodzi, w mieście, w którym nasza obecność stale się rozwija, będziemy mogli w praktyce kształcić młodych i zdolnych ludzi" - dodał Fabio Pommella, prezes Whirlpool Company Polska. - "Obecnie mocno skupiamy się na kategorii suszenia ubrań. W swoich szeregach mamy oczywiście absolwentów Politechniki Łódzkiej, również na najwyższych szczeblach w organizacji. Dwaj łódzcy dyrektorzy to inżynierowie z dyplomami PŁ. To naturalne, że właśnie na tej uczelni szukamy przyszłej kadry, a wśród jej studentów wypatrujemy osób, które w przyszłości będę rozwijać działalność koncernu Whirlpool".