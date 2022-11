Studencka drużyna Raptors Politechniki Łódzkiej szuka sponsorów, by polecieć z łazikiem marsjańskim na zawody do Kanady

Członkowie drużyny Raptors ze Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR Politechniki Łódzkiej przygotowują się do wyjazdu na kolejne zawody w których ich łazik marsjański oraz towarzyszący mu dron będą wykonywać skomplikowane akcje ratunkowe w trudnych warunkach.

W planach jest udział w zawodach Canadian International Rover Challenge, które odbędą się w sierpniu przyszłego roku w kanadyjskiej prowincji Alberta. Dzikie tereny Kanady będą udawały obcą i niezasiedloną jeszcze planetę, którą będą musiały zbadać skonstruowane przez studentów roboty. Łódzka drużyna już zakwalifikowała się do zmagań, teraz trwają przygotowania.

- Jesteśmy na etapie budowy robota i szukania sponsorów, którzy pomogą nam sfinansować niezbędne części i wyjazd na zawody do Kanady, którego koszt nie jest mały – mówi Adrianna Rosiak, liderka Raptorsów i studentka studiów magisterskich na PŁ.

Koszty wyjazdu i pobytu w Kanadzie studenci szacują nawet na 10 tys. zł od osoby. Chcą wysłać aż 10-osobowy zespół, bo potrzebni są specjaliści nie tylko od budowy, programowania czy sterowania urządzeniami, ale też osoba do oceny próbek ziemi zebranych przez łazika na „obcej planecie”. To razem około 100 tys. zł, co może przekroczyć wsparcie od uczelni.