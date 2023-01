Studniówka 2023. Bal maturzystów z Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach

Bal maturalny zorganizowano w hotelu "Rozdroże" w Nieborowie. Rozpoczął się o godzinie 18, jednak uczniowie przybyli na miejsce już dużo wcześniej. Zanim rozpoczęto tradycyjnego Poloneza, głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach - Dorosław Sadowski:

- Ja wiem, że jako maturzyści jesteście trochę poszkodowani, chociażby ze względu na te dwa lata pandemii, które dotknęły nas wszystkich. Was szczególnie, jeśli chodzi o nauczanie zdalne. Myślę jednak, że ten rok, już taki kolokwialnie mówiąc "normalny" pozwoli otworzyć wasze umysły i dobrze się przygotować do tego egzaminu, który czeka was w maju. Każde z was ma na pewno swój cel, który będzie chciało po tej maturze osiągnąć, ale chciałbym, żeby każdy z was miał też marzenia. Marzenia trzeba mieć, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby je spełniać. Róbcie to, bo warto! Niektórzy z was będą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, niektórzy pójdą do pracy. Bez względu na to, jaką drogę wybierzecie życzę wam, żeby te cele, które postawicie przed sobą mogli osiągnąć - mówił dyrektor ZS nr 4.