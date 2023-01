Studniówka 2023 I Liceum Ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Fotorelacja z balu "Kazika"

Trzy klasy maturalne z I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy (ul. M. Konopnickiej) bawiły się na balu studniówkowym w "Pałacu Romantycznym" w miejscowości Wróblew. Zgodnie z tradycją uczniowie łęczyckiego "Kazika" bal rozpoczęli polonezem. Licealistki zatańczyły go białych bluzkach i czarnych spódnicach. Młodzież zaprezentowała również program artystyczny. Każda z klas pokazała, jak wyglądała lekcja z wychowawcą. Maturzyści świetnie sparodiowali swoich nauczycieli.

Podczas uroczystości głos zabrali Grzegorz Wasiak, dyrektor I LO w Łęczycy oraz Janusz Mielczarek, starosta łęczycki.

- Dzisiejszy wieczór mógłbym zamknąć w dwóch słowach doskonale oddających wyjątkowość i niezwykłość wydarzenia, którego jesteśmy uczestnikami - filozoficznym "Carpe diem" czy literackim "Trwaj chwilo, chwilo jesteś piękna". To jednak za mało. Bal studniówkowy to więcej niż dyskoteka. To wydarzenie, które symbolicznie wyznacza granicę między latami spędzonymi w szkole, a dojrzałym, znacznie bardziej odpowiedzialnym życiem. (...) Ten bal rozpoczyna ostatnie symboliczne 100 dni do egzaminu dojrzałości, którego perspektywa niejednemu maturzyście spędzała sen z oczu. Jestem jednak pewien, że podejmiecie wyzwanie - powiedział Grzegorz Wasiak, dyrektor I LO w Łęczycy.