Studniówka 2023 uczniów ZSP nr 1 w Piotrkowie. Maturzyści bawili się w restauracji Arboretum w Studziankach

Tradycyjnego poloneza na parkiecie w rozbudowanym układzie choreograficznym zatańczyły aż 24 pary. Z uwagą i nieukrywanym wzruszeniem obserwowało go wielu rodziców. Dziewczęta zatańczyły w klasycznych, takich samych biało-czarnych strojach, a panowie mieli takie same, czerwone muszki.

Nim maturzyści Tepeesu wyszli na parkiet, uroczystego otwarcia studniówki dokonał m. in. dyrektor ZSP nr 1 w Piotrkowie Bogusław Łukaszewski. Po perfekcyjnie przygotowanym i zatańczonym polonezie, przyszedł czas na podziękowania dla nauczycieli, którzy wypuszczają spod swoich skrzydeł kolejny rocznik maturzystów. Także rodzice podziękowali za opiekę nad młodzieżą.

Pamiątką tej wyjątkowej nocy będą wspólne zdjęcia, do jakich pozowali maturzyści. Uczniowie TEPEESU bawić się będą zapewne do niedzielnego wczesnego ranka (15 stycznia), później już powoli zaczną odliczać dni do matury 2023.