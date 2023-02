Studniówki 2023. Najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Łodzi i województwie Łódzkim. Najpiękniejsze maturzystki z ostatniego weekendu!

Studniówki 2023. Te maturzystki wyglądają przepięknie

W weekend 10-12 lutego w Łodzi i województwie łódzkim odbyło się mnóstwo studniówek, a zabawa trwała do samego rana. Przygotowania do pierwszego tak ważnego balu trwają często wielu tygodni, a nawet miesięcy. Wizyty w salonach urody, znalezienie odpowiedniej osoby towarzyszącej, czy wybór odpowiedniego stroju. Wszystko to, aby wszystko wyszło idealnie i perfekcyjnie!