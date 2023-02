Studniówki 2023. Najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Łodzi i województwie Łódzkim. Zobacz zdjęcia

Studniówki 2023. Te maturzystki wyglądają przepięknie

W weekend 18-19 lutego w Łodzi i województwie łódzkim odbyły się cztery studniówki. Bal maturalny to wydarzenie, które zapisuje się w pamięci każdego na wiele lat. Jest to wyjątkowe wydarzenie, którego przygotowania zaczynają się często już na początku ostatniej klasy liceum, a nawet wcześniej! Wyjątkowe kreacje, wizyta u kosmetyczki, zamówienie odpowiedniej sali, wybranie osoby towarzyszącej i wiele innych - wszystko to wymaga czasu i przygotowań!