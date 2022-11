Stworzyli małe przedstawienie. Łodzianka i pabianiczanin z tytułami mistrzów świata w kulturystyce. Zdjęcia

- Pracowaliśmy nad tym ponad pół roku. Trochę czasu nam to zajęło, ale chcieliśmy, żeby nas układ był po prostu perfekcyjny - wyjaśnia Mariusz Bałaziński. - W układzie dowolnym, którzy trwa 1,5 minuty, chcieliśmy stworzyć małe przedstawienie. No i to zrobiliśmy. To był nasz pierwszy występ międzynarodowy, od razu z wielkim sukcesem. Dostaliśmy fajny feedback, że sylwetkowo byliśmy najbardziej dopasowaną parą. Bardzo nas to cieszy.

Mariusz Bałaziński ma 52 lata, jest trenerem II klasy z kulturystyki oraz podnoszenia ciężarów i nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Pabianicach. Zdobył już wiele nagród w kraju i na świecie, w Hiszpanii został również brązowym medalistą w kulturystyce w kategorii Masters.

Olga Kelm ma 40 lat, przygodę z kulturystyką zaczęła stosunkowo niedawno, bo 2,5 roku temu, a już jest mistrzynią świata. W Hiszpanii zdobyła także brązowy medal Pucharu Świata Kobiet w kategorii bodyfitness. Jest także trenerką personalną, fotografką i specjalistką ds. social mediów m.in. w Teatrze Komedii Impro w Łodzi.