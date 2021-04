Subkonto ZUS i konto w OFE, jak je odziedziczyć? Czy można dziedziczyć konto w OFE? Jak można odziedziczyć subkonto ZUS? 25.04.2021

Likwidacji OFE. Haracz i dziedziczenie czy wyższa emerytura z ZUS? Co wybrać? Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych 24.04.2021

Likwidacji OFE. Haracz i dziedziczenie czy wyższa emerytura z ZUS? Co wybrać? Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych. Stracić z dnia na dzień 15 procent swoich oszczędności czy pozbawić najbliższych prawa do ich dziedziczenia i później dodatkowo zapłacić podatek? Będzie się nad czym zastanawiać, a czasu na to jest niewiele, bo od 1 czerwca do 2 sierpnia br.