Sukces pary AZS Uniwersytet Łódzki Anny Jagiełło i Leszka Piąstki

Bardzo dobrze spisała się para reprezentująca AZS Uniwersytet Łódzki Leszek Piąstka i Anna Jagiełło w konkurencji Kodokan Goshin Jutsu, która zajęła czwarte miejsce. Do trzeciego miejsca brakło niewiele punktów. W drodze do finału i w samym finale polska para pokonała znakomite pary, min. medalistów Mistrzostw Świata i Europy z Hiszpanii, Belgii i Włoch. Jest to kolejna wysoka lokata łodzian w Mistrzostwach Świata po 7 miejscu w Chungju (Korea 2019) i 5 miejscu w Cancun (Meksyk 2018). Anna Jagiełło i Leszek Piąstka są aktualnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy (Józefów 2021) i aktualnymi podwójnymi Mistrzami Polski.

Warto odnotować, że w kategorii seniorów jest to najwyższa lokata w historii polskiego judo kata.

W tej samej imprezie brązowy (także historyczny – pierwszy w historii) medal wywalczyła para Aleksandra Masternak i Patryk Urban w konkurencji Nage no Kata.