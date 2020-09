Sukces policji! Przejęto ponad 700 kilogramów nielegalnego tytoniu - ZDJĘCIA

Policjanci z Łodzi wpadli na trop osób zamieszkujących w Kutnie, mających związek w tym przestępczym procederem. Ustalili, że „lewy” towar prawdopodobnie przewożony będzie busem przez teren Sieradza. Z kolei 31 sierpnia około godz. 17.30 w miejscowości Stawiszcze policjanci sieradzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej wytypowany wcześniej renault trafic. Samochodem kierował 44- letni mężczyzna. Razem z nim podróżował jego 34 - letni znajomy. Okazało się, że podejrzenia policjantów potwierdziły się. W aucie policjanci ujawnili 40 worków jutowych krajanki tytoniowej. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W zabezpieczonych workach znajdowało się łącznie 720 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymani poruszali się wypożyczonym autem, które również zostało zabezpieczone. Po nocy spędzonej w areszcie zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego. 44 – letni sprawca w trakcie przesłuchania przyznał się do dokonania zarzucanego czynu. Prokurator Rejonowy w Sieradz zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór. Według wstępnych wyliczeń straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego mogły wynieść nawet 760 tysięcy złotych. Za tego typu przestępstwo Kodeks Karno – Skarbowy przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywnę.