Sukcesy karateków Harasuto w Central Europe Open. Kinga Harast oraz trener Janusz Harast lecą do Turcji

W pierwszy dzień Central Europe Open zawodnicy Harasuto zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zdobywając:

Złoto w kumite mężczyzn -75kg (Szymon Stawiarski)

Brąz w kumite juniorów młodszych -63kg (Maciej Czech)

5 miejsce w kumite mężczyzn +84kg (Jakub Dynda)

Kacper Gąsiorek i Jakub Dynda zaliczyli dobre starty, jednak zabrakło trochę szczęścia do medalu.

W drugi dzień zawodniczka Harasuto Gabriela Szymborska zdobyła brązowy medal w kumite dziewcząt 12-13 lat. Piotr Biel i Wojciech Smażek nieznacznie przegrali swoje walki wynikiem 0:1, zabrakło odrobiny wiary w siebie i swoje umiejętności. Najmłodszy z zawodników Harasuto, biorący udział w zawodach przegrał pierwszą rundę, ale jeszcze wiele przed Tobą Antek-tak trzymaj - ocenia trener Janusz Harast. Start w zawodach można uznać za udany - trzy medale oraz 5 miejsce trafiają do zawodników z Harasuto Karate Klub Łódź. A już 19 marca kolejny start, tym razem w Warszawie i to większą ekipą z Harasuto.

W najbliższy wtorek zawodniczka Kinga Harast oraz trener Janusz Harast wylatują do Turcji na ogromny turniej dla Seniorów Karate Series A. Życzymy udanych startów i powodzenia.