Sukcesy łodzianek w Pucharze Europy w sumo - kwalifikacji do Światowych Igrzysk Sportowych

W reprezentacji Polski na turniej znalazło się 5 zawodniczek reprezentujących łódzkie kluby:

Karolina Marczak (SMS Łódź) w kat. do 60 kg oraz Oliwia Glegolska (Master Łódź) w kat. do 73 kg stanęły na najwyższym stopniu podium i sięgnęły po Puchar Europy.

Srebrny medal zdobyła Paulina Wesół (Master) w kat. do 60 kg, a brązowy Justyna Komza (SMS), na piątym miejscu znalazła się Julia Piwowarska (Atleta Łódź). Trenerzy zawodników: Master - Piotr Górski, SMS - Paweł Pawełczyk, Atleta - Agata Żuromska.

Klub Master od 27 września do 1 października zaprasza dzieci w każdym wieku, na bezpłatne zajęcia: zapasy, taekwondo, gimnastyka, akrobatyka, sumo, fizjomotoryka, w nowym ośrodku olimpijskich sportów walki i przygotowania motorycznego w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, więcej informacji na www.masterlodz.pl