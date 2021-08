Sukcesy Master Łódź w międzynarodowym Pucharze Włoch. Zapasy na wolnym powietrzu, tuż przy plaży. Zdjęcia

W miejscowości Livorno, został rozegrany międzynarodowy Puchar Włoch, w zapasach. Turniej rozgrywanych był na powietrzu, tuż przy malowniczej plaży, nad Morzem Tyrreńskim. Dziewczyny nie zawiodły, zajmując następujące miejsca: w kat. do 38 kg złoty medal zdobyła Agata Kucharska, w kat. do 52 kg brązowy medal zdobyła Olivia Jagiełło, zaś w kat. do 48 kg na 5 miejscu uplasowała się Jagoda Górska. Agata i Olivia to aktualne medalistki Mistrzostw Polski młodziczek w zapasach.

Podopieczne trenera Piotra Górskiego, mają również osiągnięcia w sumo, wszystkie trzy zakwalifikowały się do reprezentacji na Mistrzostwa Europy, które odbywały się w tym roku w Siedlcach, a Olivia Jagiełło została wicemistrzynią Europy.

Klub Master zaprasza na treningi ogólnorozwojowe, przygotowujące do każdej dyscypliny sportu oraz olimpijskie sporty walki: zapasy, taekwondo. Zajęcia dla dzieci, nawet od 4 roku życia, odbywają się w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21 (obok Zatoki Sportu). Więcej informacji na stronie www.facebook.com/MasterLodz oraz pod nr tel 507 138 338.