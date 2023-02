Sukcesy pływaków Sportowego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Start Łódź. Zaproszenie do darmowej rehabilitacji

Patrycja Marczuk została złotą, natomiast Oliwier Pietrasik - brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów. Oboje w kategorii "junior młodszy". Zawodnicy na co dzień trenują pod okiem trenera Michała Zielińskiego oraz Zbigniewa Murasa.

Ekipa SSN Start Łódź - Sekcja Pływacka Osób Niepełnosprawnych podczas MPJ w Bydgoszczy pokazała się z bardzo dobrej strony bijąc rekordy życiowe, na mistrzostwa wystawiła rekordową 15-osobową ekipę.

To niesamowite osiągnięcie, które wymagało ciężkiej pracy, poświęcenia i determinacji. Sport niepełnosprawnych, a zwłaszcza pływanie staje się coraz bardziej popularnym wyborem w naszym mieście. Sekcja Pływacka SSN Start Łódź zaprasza dzieci i młodzież do dołączenia do darmowych zajęć na Zatoce Politechniki Łódzkiej - mówi trener Michał Zieliński