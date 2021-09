Sukcesy zawodników z klubów Master, Shark Łódź i ZTA. Puchar Polski juniorek i juniorów w zapasach

W turnieju bardzo dobrze wypadli zawodnicy łódzkich klubów, którzy pod opieką trenerów kadry wojewódzkiej: Piotra Górskiego i Ryszarda Leśniewskiego zdobyli łącznie 5 medali.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Oliwia Glegolska (Master Łódź) w kat. do 73 kg i Mateusz Pela (Shark Łódź) w kat. do 97 kg, srebrne medale powędrowały do Sebastiana Tworka (Master) w kat. do 70 kg i Torona Shahinyana (Shark) w kat. do 92 kg., zaś brązowy medal przypadł w udziale Julii Piwowarskiej (Master) w kat. do 57 kg.

Dwa medale zdobyli jeszcze zawodnicy z ZTA Zgierz: srebrny medal zdobył Mateusz Pędzicki w kat. do 79 kg, a brązowy medal zdobył Igor Urbaś w kat. do 65 kg.

Od niedawna w Łodzi funkcjonuje Ośrodek Olimpijskich Sportów Walki i przygotowania motorycznego dla dzieci i młodzieży, który mieści się w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, w którym oprócz treningów kadry wojewódzkiej odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 4 roku życia. Więcej na www.masterlodz.pl. Działania klubu Master wspiera Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi i MOSiR Łódź.