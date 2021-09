Po raz 12 i po rocznej przerwie do Aleksandrowa Łódzkiego wrócił festiwal Summer Dying Loud! Tym razem wyjątkowo impreza była jednodniowa. W 2021 roku gwiazdą Summer Dying Loud był zespół Mgła. Na scenie wystąpili także: Azarath, Me And That Man, In Twilight,s Embrace, The Stubs, Varmia, Death Denied, Taraban, Backhand Slap.

Amadeusz Bełdowski