"Super Wiewióry". Specjalny utwór łódzkiego rapera dla siatkarek ŁKS Commercecon Łódź. Posłuchaj!

Łódzkie Wiewióry na każdy mecz wychodzą przy dźwiękach piosenki "Rodowici" zespołu The Bootels, która została skomponowana specjalnie dla Łódzkiego Klubu Sportowego. To dodaje siatkarkom skrzydeł i zagrzewa do walki o każdy punkt, set i mecz.

W sezonie 2022/2023 będą miały jeszcze większe muzyczne wsparcie. Waleczność zawodniczek ŁKS-u Commercecon docenił łódzki raper Kostawski, który nagrał utwór "Super Wiewióry".

Jesteśmy przekonani, że nowy kawałek podbije serca kibiców ŁKS-u Commercecon Łódź i już niedługo wspólnie będziemy go słuchać podczas meczów Łódzkich Wiewiór.

Utwór "Super Wiewióry" można odtworzyć za pośrednictwem platformy You Tube. Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=r3Bpp18eWi0