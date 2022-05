Susza najbardziej dotyka rolników oraz właścicieli ogrodów? Jak sobie z nią radzić? Zapytaliśmy eksperta

– Tak, jak już wspominałem - warto zadbać o zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. To ważne, aby mieć zaplecze wodne. Można pomyśleć o automatycznym nawadnianiu bylin, krzewów, czy warzywników. Linie kroplujące na rabatach i warzywnikach zapewnią odpowiednie nawodnienie roślin. Tak na prawdę linie kroplujące, nawet nie zautomatyzowane, a podłączane pod zwykły wąż ogrodowy to koszt około 2-4 zł za metr bieżący. Wystarczy godzina - dwie podlewania co parę dni a mamy pewność, że nasze rośliny nie zostaną dotknięte przez suszę – mówi Szmidla.