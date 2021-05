Świadczenie 500 plus 2021. Do kiedy trzeba złożyć wnioski na 500 plus? Wnioski na 500 plus złożysz elektronicznie? Gdzie składać? 22.05.2021

Świadczenie 500 plus 2021. Do kiedy trzeba złożyć wnioski na 500 plus? Wnioski na 500 plus złożysz elektronicznie? Gdzie składać? 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres wypłaty świadczeń 500 plus. W związku z tym konieczne jest złożenie nowych wniosków o jego wypłatę. Ci, którzy tego nie zrobią, nie będą otrzymywać więcej pieniędzy. W planach są również dużo poważniejsze zmiany, jak możliwość składania wniosków jedynie drogą elektroniczną. Co się jeszcze zmieni?

Do kiedy trzeba złożyć wnioski na 500 plus?

W tym roku po raz kolejny zmienia się okres rozliczeniowy flagowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości "Rodzina 500 plus". Zmiana okresu wiąże się z koniecznością ponownego złożenia dokumentów. Nabór rozpoczął się 1 lutego i potrwa do końca lipca. Jednak osoby, które do końca czerwca nie złożą wniosków, nie otrzymają świadczenia za maj.