Świadectwo energetyczne 2023. Już wkrótce ruszają kontrole! Ile kosztuje świadectwo elektryczne i kto musi je mieć? Za jego brak są kary!

Świadectwo energetyczne - co to jest?

Świadectwo energetyczne (zwane również certyfikatem lub paszportem energetycznym) to dokument, który jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Ocenę oblicza się na podstawie zapotrzebowania domu na energię, która jest potrzebna do ogrzewania budynku, jego wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody. Nowelizacja ustawy dostosowuje Polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kto musi posiadać certyfikat energetyczny?

Od kilku lat istnieje w Polsce obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego. Obecne prawo dotyczyło budynków wybudowanych po 2009 roku. Od 28 kwietnia ten obowiązek będzie dotyczyć również budynków, które zostały wybudowane przed 2009 rokiem, ale tylko jeśli budynek przejdzie modernizację.