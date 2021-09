Świat, który zamordował porozumienie ponad odmiennościami - "Bóg mordu" Teatr Scena Poczekalnia

Wyjątkowość inscenizacji Fundacji Teatru Scena Poczekalnia polega na tym, że została ona uzupełniona o audiodeskrypcję, powstałą z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Autorem zapisu, który ułatwia odbiór sztuki, jest reżyser i scenarzysta Paweł Kamza, związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych w Poznaniu. Ważne zadanie, umożliwiające doświadczanie teatru osobom, które mogły czuć się z tego wykluczone, zostało bardzo celnie i sprawnie wypełnione, w dodatku zwróciło uwagę, że otwarcie się na osoby z rozmaitymi dysfunkcjami nie jest związane z dużymi trudnościami - opiera się głównie na szczerej chęci podejmowania takich działań.

Sam „Bóg mordu”, wyreżyserowany dla Teatru Scena Poczekalnia przez Zbigniewa Rybkę opowiada zaś o dysfunkcji umiejętności osiągania porozumienia oraz dewastacji znaczeń w świecie ludzi jawiących się jako światli, otwarci, czuli społecznie reprezentanci najbardziej zaawansowanej przecież w ich mniemaniu kultury zachodu. Świetnie napisana, dynamiczna jednoaktówka, w której z każdym kolejnym dialogiem opadają z bohaterów maski skrywające hipokryzję, małostkowość i najzwyklejszy prymitywizm w interpretacji reżysera i aktorów „Poczekalni” dostaje - także dzięki pozostawieniu na pierwszym planie samego tekstu - szczególnego wymiaru aktualności. Jak intensywnie bowiem brzmią w okolicznościach globalnych szczepień prawniczo-medialne sztuczki podejmowane przez jednego z bohaterów - adwokata Alaina, by zatuszować efekty uboczne leku na nadciśnienie produkowanego przez firmę jego klienta? Jak dobitnie naiwne okazuje się mieszczańskie analizowanie afrykańskiej historii wobec międzynarodowej nieudolności w reagowaniu na problem wojennych i nie tylko uchodźców napływających do Europy i Ameryki? A co najbardziej dojmujące, zapisany w sztuce wybuch autentycznej „mowy nienawiści” u osób „na poziomie”, które w sposób taktowny chciały wyjaśnić trywialny w porównaniu z zachowaniem dorosłych konflikt ich dzieci, unaocznia, jak bardzo mało prawdopodobne jest porozumienie się w świecie, który codziennie, w każdej sprawie, bezrefleksyjnie dzieli się na dwa, w poczuciu wyższości jednej strony nad drugą.