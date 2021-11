ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI Wybieramy dzieci na świąteczne okładki GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE, ale wciąż możesz przesłać zdjęcie swojej pociechy

____________________

Co roku okładki świątecznego i noworocznego wydania naszej gazety zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników. Oczywiście nie będzie inaczej także w tym roku.

- Wiele osób twierdzi, że to najpiękniejsza świąteczna tradycja naszego dziennika - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji "Świąteczne Gwiazdeczki". - Co roku rodzice z naszego regionu chętnie przesyłają zdjęcia swoich pociech, a później wybierają dziecko na okładkę. Taka publikacja to piękna rodzinna pamiątka. Co ważne, wszystkie przesłane fotografie trafią do gazety i ukażą się w specjalnym dodatku w Mikołajki.

Jakie zdjęcie przesłać

Do akcji można zgłosić dziecko w każdym wieku. Nie musi to być profesjonalna fotografia, nie musi też prezentować świątecznego klimatu. Wystarczy, że będzie to ładne, radosne ujęcie malucha. Z powodzeniem może to być zwykłe zdjęcie wykonane, choćby telefonem komórkowym. Czekamy na zdjęcia zabawne, kolorowe, piękne, niepowtarzalne, te ważne dla rodziców lub takie, które najbardziej podobają się dzieciom. Najważniejsze, aby ukazywały chwile pełne radości i uśmiechu.

Wszystkie przesłane zdjęcia

ukażą się w gazecie

Na nasze łamy trafią wszystkie zdjęcia przesłane w ramach akcji. Ukażą się one w Mikołajki - w poniedziałek, 6 grudnia w specjalnym dodatku gazety. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze fotografie osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, głosując w trzech kategoriach: maluszki (do 2 roku życia), dziewczynki i chłopcy. Głosowanie rozpocznie się już w poniedziałek, 22 listopada.

Na okładki gazety trafią dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w skali województwa (biorąc pod uwagę wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach). Wezmą one udział w specjalnej, rodzinnej sesji fotograficznej. Wspólne zdjęcie dziewczynki i chłopca ukaże się na pierwszej stronie gazety w świątecznym tygodniu, a zdjęcie maluszka ozdobi okładkę noworocznego wydania gazety na przełomie 2021 i 2022 roku.

Twoje dziecko może też zostać

gwiazdą kampanii reklamowej

Akcja Świąteczne Gwiazdeczki jest prowadzona w każdym województwie w Polsce. Zakończy ją dodatkowy, ogólnopolski finał, w którym wezmą udział laureaci z każdego regionu. Dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w finale, zostaną zaproszone na specjalną, profesjonalną sesję fotograficzną, podczas której zostaną wykonane zdjęcia do ogólnopolskiej kampanii promocyjnej akcji Uśmiech Dziecka, która będzie realizowana z okazji Dnia Dziecka w 2022 roku.

Kampania ta zostanie przeprowadzona w dziennikach regionalnych i w ich serwisach internetowych w całej Polsce, a związane z kampanią posty na Facebooku zobaczy kilka milionów osób!. W związku z udziałem dziecka w kampanii promocyjnej jego rodzice otrzymają gratyfikację w wysokości 2000 złotych, a laureaci pierwszych trzech miejsc w finale zdobędą dodatkowe nagrody.

- Akcje Uśmiech Dziecka i Świąteczne Gwiazdeczki są ze sobą połączone - dodaje Bogusław Kaczmarek. - I tak twarzami kampanii promocyjnej tej edycji Świątecznych Gwiazdeczek są ogólnopolscy laureaci tegorocznej edycji akcji Uśmiech Dziecka - Hubert Matuszek, Nadia Kiszner i Mikołaj Glej.

Czekają nagrody

W każdym mieście i powiecie dziewczynka oraz chłopiec, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

zaproszenie na profesjonalną, rodzinną sesję zdjęciową

publikację zdjęcia w specjalnym dodatku "ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI" , który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazet

, który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazet pamiątkowy egzemplarz gazety

voucher dla rodziców na specjalny, personalizowany album na zdjęcia z imieniem dziecka. To będzie wyjątkowa pamiątka wykonana na zamówienie.

pluszowego misia z limitowanej serii związanej z akcją Świąteczne Gwiazdeczki

plecak do kolorowania

zestaw książeczek dla dzieci

zaproszenie do Term Uniejów dla 4 osób

* * *

W każdym mieście i powiecie dziewczynki oraz chłopcy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsca w głosowaniu otrzymają:

pluszowego misia z limitowanej serii związanej z akcją Świąteczne Gwiazdeczki

zestaw kreatywny

plecak do kolorowania

zestaw książeczek dla dzieci

zaproszenie do Term Uniejów dla 3 osób

__________

W każdym mieście i powiecie maluszki, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

zaproszenie na profesjonalną, rodzinną sesję zdjęciową

publikację zdjęcia w specjalnym dodatku "ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI" , który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazety

, który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazety pamiątkowy egzemplarz gazety

voucher dla rodziców na specjalny, personalizowany album na zdjęcia z imieniem dziecka. To będzie wyjątkowa pamiątka wykonana na zamówienie.

pluszowego misia z limitowanej serii związanej z akcją Świąteczne Gwiazdeczki

zestaw klocków

zestaw książeczek dla dzieci

zaproszenie do Term Uniejów dla 4 osób

* * *

W każdym mieście i powiecie maluszki, które zajmą drugie i trzecie miejsca w głosowaniu otrzymają:

pluszowego misia z limitowanej serii związanej z akcją Świąteczne Gwiazdeczki

zestaw klocków

zestaw książeczek dla dzieci

zaproszenie do Term Uniejów dla 3 osób

Nagrody główne

Na maluszki, dziewczynki i chłopców, którzy zdobędą najwięcej głosów w rankingu regionalnym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, czekają główne nagrody w naszej akcji.

I miejsce w rankingu wojewódzkim

publikację zdjęcia na okładce gazety w świątecznym tygodniu (dziewczynka i chłopiec)

(dziewczynka i chłopiec) publikację zdjęcia na okładce w wydaniu noworocznym (maluszek)

(maluszek) kartę podarunkową na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1500 złotych

voucher dla rodziców na specjalny tort urodzinowy . To będzie wyjątkowy tort wykonany na zamówienie z ulubioną postacią z bajek albo ze zdjęciem dziecka!

awans do ogólnopolskiego finału akcji w danej kategorii Maluszki, Dziewczynki lub Chłopcy

Nagrody za miejsca od 2 do 5 w rankingu wojewódzkim

Dzieci, które zajmą miejsca od 2 do 5 otrzymają:

karty podarunkowe na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1 000 złotych

Nagrody

w ogólnopolskim finale

Dzieci, których zdjęcia w każdej kategorii Maluszki, Dziewczynki i Chłopcy zdobędą najwięcej głosów w ogólnopolskim finale akcji Świąteczne Gwiazdeczki otrzymają główne nagrody:

udział w ogólnopolskiej kampanii akcji Uśmiech Dziecka prowadzonej w maju i czerwcu przez dzienniki regionalne w całej Polsce oraz związaną z tym gratyfikację w wysokości 2000 złotych. Dzieci wezmą udział w nagraniu i w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

W kategoriach Dziewczynka i Chłopiec

rodzinne zaproszenie na czterodniowy pobyt w ENERGYLANDII w miejscowości Zator - największym w Polsce rodzinnym parku rozrywki i wesołym miasteczku

Zaproszenie obejmuje wyjątkowe atrakcje dla dzieci i rodziców:

trzy noclegi w komfortowym wozie kowbojskim w Western Camp Resort w miejscowości Zator

W kategorii Maluszki

zaproszenie na rodzinny pobyt w komfortowym hotelu ze SPA z atrakcjami dla najmłodszych i pakietem relaksujących zabiegów dla rodziców

__________