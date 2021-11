Światowe gwiazdy zawitały do Łodzi! Zawody w łódzkiej hali curlingowej przy ul. Śnieżnej 10

Do Łodzi zawitają m.in. srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich z Pjongczangu, Szwajcarzy Jenny Perret i Martin Rios oraz dwukrotni mistrzowie świata, Węgrzy Dorottya Palanca i Zsolt Kiss. Ponadto na łódzkim lodzie ujrzymy medalistów MŚ, Zuzannę Paulovą i Tomasa Paula (Czechy) oraz Ildiko Szekeres i Gyorgy’ego Nagy’ego (Węgry). Dla czołowych par turniej w Łodzi będzie elementem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie albo do kwalifikacji olimpijskich. Tak silnej obsady nie miały jeszcze żadne zawody curlingowe rozgrywane w Polsce!

W turnieju ujrzymy też czołowe polskie duety, m.in. aktualnych mistrzów kraju, Ewę Nogły i Konrada Stycha i brązowych medalistów MP, parę Adela Walczak / Andrzej Augustyniak (POS Łódź). Łódzki klub reprezentować będą też duety Zuzanna Rybicka / Bartosz Dzikowski, Marta Szeliga-Frynia / Paweł Frynia oraz Katarzyna Grzelka / Aleksander Grzelka.

Turniej potrwa do niedzieli. Wstęp wolny. Finały zaplanowano na niedzielę, na godzinę 12:20. Pełna obsada i harmonogram dostępne na stronie www.worldcurlingtour.org.