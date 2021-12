Światowej sławy artysta Wojciech Siudmiak odwiedził Ceramikę Tubądzin ZDJĘCIA

Wojciech Siudmak to znany i ceniony na całym świecie polski malarz i rzeźbiarz, który od wielu lat mieszka i tworzy we Francji. Artysta jest przedstawicielem realizmu fantastycznego, a w swojej twórczości z niezwykłą wirtuozerią potrafi oddać trójwymiarowe złudzenie przestrzeni, łącząc je z ponadczasowym przekazem.

W 2018 roku, dzięki współpracy z Ceramiką Tubądzin, jeden z obrazów artysty został wydrukowany na wielkoformatowych płytach, które ozdobiły łódzkie podwórko przy ul. Więckowskiego 4. Spektakularny efekt, jaki osiągnięto przy realizacji dzieła „Narodziny Dnia” na elewacji budynku sprawił, że miejsce to stało się wielką atrakcją turystyczną, docenianą przez odwiedzających z całego świata.

Obrazy artysty promowały m.in. najbardziej prestiżowe festiwale filmowe w Cannes, Montrealu, czy Paryżu. Dzieła Wojciecha Siudmaka cenił także sam Federico Fellini. Stały się one również wielką inspiracją dla Denisa Villeneuve’a przy ekranizacji „Diuny” – jednej z najgłośniejszych premier filmowych tego roku.