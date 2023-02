Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W regionie łódzkim może je mieć nawet 150 tys. osób! Nie wszyscy są zdiagnozowani

Światowy Dzień Chorób Rzadkich 28 lutego 2023

Ostatniego dnia lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Nie bez powodu – występujący zaledwie co cztery lata 29 lutego ma przypominać, że także choroby bywają nietypowe.

Zgodnie z definicją choroba rzadka to taka, która dotyka mniej niż 5 na 10 tys. osób. Często nazywane są chorobami sierocymi – są tak rzadkie, że nikt się nimi nie zaopiekował i nie znalazł na nie leku. To choroby wrodzone, jest ich już 8 tys. i wciąż pojawiają się nowe. To sprawia, że lekarze rzadko mają z nimi styczność.