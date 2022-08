Świderski Cup 2022. Będą rywalizować najlepsze akademie piłkarskie w Polsce. Ceremonię poprowadzą Philippe Tłokiński i Josyn

Organizatorem turnieju „Świderski Cup 2022” jest AKS SMS Łódź (pełna nazwa: Akademicki Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi).

Patronat tytułowy nad turniejem objął wychowanek łódzkiego SMS, Karol Świderski, dzisiaj reprezentant Polski, uczestnik Euro 2020, a także zawodnik Charlotte FC występującego na boiskach Major League Soccer w USA. Karol pozostaje w stałym kontakcie ze swoim trenerem z czasów szkolnych Robertem Szwarcem. Wspólnie podjęli decyzję o realizacji turnieju.

W tegorocznej edycji weźmie udział blisko 400 młodych piłkarzy urodzonych w latach 2012, 2013, 2014 i młodsi. Każdy z nich marzy o zrobieniu wielkiej kariery sportowej i kto wie czy wśród właśnie tych zawodników nie wyrośnie w przyszłości drugi Karol Świderski.

- Budowa tego turnieju zajęła nam dużo czasu - mówi prezes AKS SMS Piotr Stępień. - Wierzymy, że przygotowane przez nas atrakcje przypadną do gustu zawodnikom oraz ich rodzicom. Chcemy, by wszyscy, którzy zdecydują się nas odwiedzić w przyszły weekend znaleźli coś dla siebie. Serdecznie zapraszam. Wstęp na obiekty jest wolny, więc kto ma czas i ochotę będzie mile widziany. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim instytucjom, firmom oraz ludziom dobrej woli za zaufanie nam. Ogromny wysiłek organizacyjny wzięli na siebie moi współpracownicy za co również należą się im najwyższe słowa uznania

- Swój udział zapowiedziały takie piłkarskie firmy jak m.in. akademia Legii Warszawa, Korony Kielce, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Radomiaka Radom, Arki Gdynia, Wisły Kraków, Jagiellonii Białystok czy też Zagłębia Lubin - informuje menedżer turnieju Marcin Zalewski. - Wśród uczestników są również przedstawiciele naszego lokalnego środowiska ŁKS, Widzew i GKS Bełchatów. Jak Państwo widzicie do Łodzi przyjeżdżają bardzo ciekawe drużyny, a to nie wszystko. Dla kibiców przygotowaliśmy strefę zabaw to dla tych młodszych i strefę gastronomiczną. Każdy z uczestników otrzyma na koniec nagrody. Turniej będzie rozgrywany bez klasyfikacji końcowej, jednak indywidualnie docenimy najlepszych zawodników

- Moi zawodnicy będą mieli możliwość udziału już w drugiej edycji tego turnieju - mówi trener rocznika 2012 w AKS SMS Jan Nizioł. - Czym bliżej rozpoczęcia turnieju, tym bardziej widać na treningach napięcie i jeszcze większą wewnętrzną motywację. Staramy się możliwie jak najbardziej tonować nastroje, jednak jest to naturalne i wynika z prestiżu oraz możliwości rywalizacji jako gospodarz z rówieśnikami z topowych, polskich akademii. Bardzo się cieszę, że podopieczni będą mieli taką szansę pokazania własnych umiejętności i sprawdzenia się z najlepszymi w kraju. Zasłużyli na to swoją ciężką pracą przez cały rok. Mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich niezapomniana przygoda i okazja do nawiązania nowych boiskowych znajomości i zdobycia niezbędnego doświadczenia.

Pierwsza edycja turnieju miała miejsce w zeszłym roku. Wzięło w niej udział 120 zawodników.

Druga edycja rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 18 w hali łódzkiego SMS przy ul. Milionowej 12. Oficjalne zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 16.30 w niedzielę 28 sierpnia również w hali SMS. Ceremonię poprowadzą Philippe Tłokiński – aktor filmowy i teatralny oraz Iluzjonista Josyn. Natomiast rozgrywki roczników 2012 i 2013 będą prowadzone w sobotę (27 sierpnia) i w niedzielę (28 sierpnia) w godz. 9.00-16.30. Rocznik 2014 rozegra swoje zawody w niedzielę również w godzinach 9.00-16.30.

Turniej swoim patronatem objął wiceprezes PZPN i prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmierczak.