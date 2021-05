Święcenia kapłańskie w katerze w Łodzi w sobotę 29 maja. W Archidiecezji Łódzkiej jest sześciu nowych kapłanów [ZDJĘCIA]

Pierwsze komunie, domowy obiad zamiast restauracji

Maj to miesiąc Pierwszych Komunii Świętych. Tak jak w ubiegłym roku, wiele z nich odbędzie się później, nawet we wrześniu. Ale jest i drugie zjawisko – z racji zamkniętych lokali, komunijne przyjęcia wracają do domu, tak jak za czasów PRL.