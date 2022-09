Świetny początek sezonu zawodników KS Olimp Łódź. Aż 7 medali w Budapeszcie

- Jeżeli chodzi o wyróżnienia to z pewnością może cieszyć postawa Kseniy Dronchanka. Nasza zawodniczka pokazała bardzo wysoki poziom sportowy, pokazała również wielkie serce do walki. Kseniya wygrała kategorię U21 – 55 kg pokonując w eliminacjach zawodniczki z Węgier, Czech, Słowenii. – mówi trener Maciej Gawłowski - W półfinale wygrała z zawodniczką ze Słowacji a finał to zwycięstwo nad utytułowaną zawodniczką z Łotwy. Kseniya wywalczyła również brązowy medal w konkurencji juniorek – 53 kg, co jest również bardzo dużym sukcesem. – dodaje Gawłowski.

Srebro w konkurencji juniorów – 61 kg wywalczył Dominik Dziuda. - Cieszy rezultat, ale jeszcze bardziej styl walki Dominika. Przeanalizowaliśmy poprzednie starty i odrobiliśmy pracę domową. Dominik prezentował się bardzo pewnie i stabilnie nad czym nam najbardziej zależało. – ocenił występ zawodnika Maciej Gawłowski. Dziuda pokonał m.in. w drugiej rundzie lidera światowego rankingu Goata Matejem z Rumunii. Drugi srebrny medal w kategorii seniorek – 50 kg wywalczyła Maria Depta.

Dwa brązowe medale wywalczył Łukasz Bankowski w kategorii U21 – 67 kg oraz w kategorii junior – 68 kg a jeden Erik Rahozenko w kategorii U21 – 75 kg. Ten ostatni to zawodnik z kadry narodowej Ukrainy, który w klubie trenuje od czerwca.

- Cieszy bardzo dobry rezultat i bardzo mocny początek sezonu. Medale są oczywiście ważne, ale zadowoleni jesteśmy głównie z postawy całego teamu. Widać dobre przygotowanie fizyczne, taktyczne i zrozumienie tego, co się dzieje na tatami. Widać, że teraz procentuje dobrze wykonana praca w okresie przedstartowym – podsumował występ zawodników KS Olimp Łódź Maciej Gawłowski.

Teraz przed zawodnikami KS Olimp Łódź zawody z cyklu Series A w Turcji.